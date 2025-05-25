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Циципас — о развитии тенниса: все играют так, словно у них два форхенда

Циципас — о развитии тенниса: все играют так, словно у них два форхенда
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20-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о том, насколько изменился теннис в последние годы.

«Мне кажется, что подавляющее большинство лучших игроков стали гораздо более зрелыми по сравнению с тем временем, когда я был на пике. Удары немного изменились — ни у кого больше нет слабых мест, все играют так, словно у них два форхенда. Поэтому мне нужно адаптировать свою игровую модель к этим изменениям. Интенсивность на корте постоянно растёт, и в целом в нашем виде спорта идёт очень быстрое развитие. Мне нужно изменить свои движения на корте, чтобы быть более конкурентоспособным», – сказал Циципас на пресс-конференции Открытого чемпионата Франции.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» – 2025 Циципас сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Встреча запланирована на 26 мая.

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