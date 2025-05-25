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Арина Соболенко — Камилла Рахимова, результат матча 25 мая 2025, счет 2:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Арина Соболенко отдала лишь один гейм Камилле Рахимовой в первом круге «Ролан Гаррос»
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте соревнований она разгромила россиянку Камиллу Рахимову (75-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:0.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		0
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Матч продолжался 1 час. За это время Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Рахимовой ни одного эйса, одна двойная ошибка и два заработанных брейк-пойнта.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между итальянкой Лукрецией Стефанини и швейцаркой Хиль Тайхман.

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