Рафаэль Надаль с семьёй приехал на «Ролан Гаррос» на церемонию чествования

14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль приехал с семьёй на церемонию чествования, которую организовали в его честь в розыгрыше турнира этого года.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео прибытия Надаля на «Ролан Гаррос».

Торжественная церемония пройдёт на корте Филиппа Шатрье после матчей дневной сессии первого дня соревнований. Приблизительно она начнётся в 18:00 мск.

Рафаэль Надаль завершил карьеру в 2024 году. Он является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула, в том числе 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема». Он дважды становился олимпийским чемпионом, победив в одиночном и парном разрядах Олимпийских игр в Пекине-2008 и в Рио-де-Жанейро-2016.