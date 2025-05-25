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Касаткина — о переходе в Австралию: с плеч свалился большой груз, я свободна и счастлива

Касаткина — о переходе в Австралию: с плеч свалился большой груз, я свободна и счастлива
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17-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, какие эмоции испытала от смены спортивного российского гражданства на австралийское.

«Конечно, это важное решение. Сделать что-то подобное никогда не бывает легко. Но я полностью осознавала, когда делала этот шаг, зная, что это лучше для моего будущего. Я оказалась в ситуации, когда мне нужно сделать этот выбор. Это печально, но мне пришлось это сделать, и я рада решению.

Честно говоря, за последние пару месяцев я стала намного счастливее. Чувствую, как с моих плеч свалился большой груз. Я свободна и счастлива. Для меня это самое главное, и… думаю, что это решение правильное», — приводит слова Касаткиной The Guardian.

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