Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс после разгромной победы на старте «РГ»

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первым лидером посева с 2013 года, которому удалось проиграть всего один гейм в первом круге «Ролан Гаррос». Напомним, в своём первом матче на «РГ»-2025 Соболенко разгромила россиянку Камиллу Рахимову со счётом 6:1, 6:0.

В последний раз на «Ролан Гаррос» один гейм в стартовом матче, будучи первой сеяной, проиграла американка Серена Уильямс. В 2013 году она разгромила Анну Татишвили — 6:0, 6:1.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между итальянкой Лукрецией Стефанини и швейцаркой Хиль Тайхман.