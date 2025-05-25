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Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс после разгромной победы на старте «РГ»

Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс после разгромной победы на старте «РГ»
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первым лидером посева с 2013 года, которому удалось проиграть всего один гейм в первом круге «Ролан Гаррос». Напомним, в своём первом матче на «РГ»-2025 Соболенко разгромила россиянку Камиллу Рахимову со счётом 6:1, 6:0.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		0
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

В последний раз на «Ролан Гаррос» один гейм в стартовом матче, будучи первой сеяной, проиграла американка Серена Уильямс. В 2013 году она разгромила Анну Татишвили — 6:0, 6:1.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между итальянкой Лукрецией Стефанини и швейцаркой Хиль Тайхман.

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