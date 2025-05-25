Арина Соболенко в седьмой раз подряд вышла во второй круг на «Ролан Гаррос»
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в седьмой раз подряд вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв в матче первого круга россиянку Камиллу Рахимову (75-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:0.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Только четыре теннисистки в текущем розыгрыше турнира могут добиться подобного достижения на «Ролан Гаррос»: Ига Швёнтек, Каролин Гарсия, Дарья Касаткина и Элисе Мертенс.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Соболенко сыграет с победительницей встречи между итальянкой Лукрецией Стефанини и представительницей Швейцарии Белен Тайхман.
Основной розыгрыш женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» – 2025 проходит с 25 мая по 7 июня.
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