Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матчи первого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025 прерваны из-за дождя

Матчи первого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025 прерваны из-за дождя
Аудио-версия:
Комментарии

Три матча в мужском одиночном разряде и два в женском на «Ролан Гаррос» — 2025 были остановлены из-за погодных условий. В городе пошёл дождь.

Прерванные матчи:

  • Эльмер Мёллер (Дания) — Томми Пол (США).
  • Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Франсиско Комесанья (Аргентина).
  • Мариано Навоне (Аргентина) — Брэндон Накашима (США).
  • Райлли Опелка (США) — Ринки Хидзиката (Австралия).
  • Александра Эала (Филиппины) — Эмилиана Аранго (Колумбия).
  • Даяна Ястремская (Украина) — Дестани Айава (Австралия). 

Стоит отметить, что в теннисном центре «Ролан Гаррос» два главных корта, имени Филиппа Шатрье и Сюзанн Ленглен, имеют крышу, поэтому прерваны были не все встречи. На одном из них проходит матч с участием российской теннисистки Анастасии Павлюченковой, она играет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Открытый чемпионат Франции — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующими чемпионами «Ролан Гаррос» являются полька Ига Швёнтек и испанец Карлос Алькарас. В прошлогодних финалах Швёнтек разгромила итальянку Жасмин Паолини (6:2, 6:1), Алькарас победил немца Александра Зверева в пяти сетах — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Материалы по теме
Павлюченкова в сете от поражения на «РГ»! Играют также Шнайдер, Блинкова, Потапова. LIVE!
Live
Павлюченкова в сете от поражения на «РГ»! Играют также Шнайдер, Блинкова, Потапова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android