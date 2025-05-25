Матчи первого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025 прерваны из-за дождя

Три матча в мужском одиночном разряде и два в женском на «Ролан Гаррос» — 2025 были остановлены из-за погодных условий. В городе пошёл дождь.

Прерванные матчи:

Эльмер Мёллер (Дания) — Томми Пол (США).

Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Франсиско Комесанья (Аргентина).

Мариано Навоне (Аргентина) — Брэндон Накашима (США).

Райлли Опелка (США) — Ринки Хидзиката (Австралия).

Александра Эала (Филиппины) — Эмилиана Аранго (Колумбия).

Даяна Ястремская (Украина) — Дестани Айава (Австралия).

Стоит отметить, что в теннисном центре «Ролан Гаррос» два главных корта, имени Филиппа Шатрье и Сюзанн Ленглен, имеют крышу, поэтому прерваны были не все встречи. На одном из них проходит матч с участием российской теннисистки Анастасии Павлюченковой, она играет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Открытый чемпионат Франции — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующими чемпионами «Ролан Гаррос» являются полька Ига Швёнтек и испанец Карлос Алькарас. В прошлогодних финалах Швёнтек разгромила итальянку Жасмин Паолини (6:2, 6:1), Алькарас победил немца Александра Зверева в пяти сетах — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.