Матс Виландер назвал главного претендента на победу на «Ролан Гаррос» — 2025

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер рассказал, кого считает главным фаворитом на «Ролан Гаррос» – 2025.

«Алькарас — фаворит. Я был на финале в Риме. Меня немного беспокоит игра Янника Синнера на грунте, особенно когда корт становится быстрым и сухим. Он играет очень близко к задней линии. В определённые моменты матча против Карлоса Алькараса в Риме казалось, что у него просто не хватает времени на восстановление, потому что он действует очень агрессивно, а покрытие — слишком скользкое.

Если будет тяжело и медленно, думаю, Янник Синнер станет серьёзной угрозой. Но когда быстрее — он слишком много скользит и теряет устойчивость. Так что для меня Карлос Алькарас — довольно очевидный фаворит», – приводит слова Виландера TNT Sports.