Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матс Виландер назвал главного претендента на победу на «Ролан Гаррос» — 2025

Матс Виландер назвал главного претендента на победу на «Ролан Гаррос» — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер рассказал, кого считает главным фаворитом на «Ролан Гаррос» – 2025.

«Алькарас — фаворит. Я был на финале в Риме. Меня немного беспокоит игра Янника Синнера на грунте, особенно когда корт становится быстрым и сухим. Он играет очень близко к задней линии. В определённые моменты матча против Карлоса Алькараса в Риме казалось, что у него просто не хватает времени на восстановление, потому что он действует очень агрессивно, а покрытие — слишком скользкое.

Если будет тяжело и медленно, думаю, Янник Синнер станет серьёзной угрозой. Но когда быстрее — он слишком много скользит и теряет устойчивость. Так что для меня Карлос Алькарас — довольно очевидный фаворит», – приводит слова Виландера TNT Sports.

Материалы по теме
«Не думаю заканчивать. Я близок к великолепному уровню». Медведев — перед «Ролан Гаррос»
«Не думаю заканчивать. Я близок к великолепному уровню». Медведев — перед «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android