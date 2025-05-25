Даниил Медведев: я не так далёк от уровня, когда всё возможно — финалы, «Шлемы»

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

— Вы были первым номером, выиграли «Шлем», заработали много денег. Но ваша игра требует столько усилий. Считаете возможным, что однажды скажете себе – у меня двое детей, какая уже разница, пора заканчивать?

— Нет. Приведу в пример Марина [Чилича]. Мне он нравится как игрок, как пример спортсмена, он очень трудолюбивый. У него двое детей, однако он всё ещё пытается. У всех будет момент, когда они скажут – всё, заканчиваю. Даже у Новака, которому уже 38 стукнуло. Но пока что нет.

Я чувствую, что не так далёк от великолепного уровня, то есть когда всё возможно – финалы, «Шлемы». Но когда ты не так далёк, сделать этот шаг может быть даже сложнее. Потому что другие хорошо играют, Карлос, Янник сейчас, пожалуй, играют лучше всех остальных. Это нелегко, однако сейчас у меня нет таких мыслей. Я бы больше понял этот вопрос, если бы был вне топ-50 без травм. А я 11-й и по очкам очень близко к топ-10. Это нормально, — сказал Медведев на пресс-конференции.