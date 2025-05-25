Давидович-Фокина — о чествовании Надаля на «РГ»: будет очень трогательный момент

26-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина высказал мнение о том, как прошла церемония чествования 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля после окончания его последнего матча в карьере.

«Мне показалось очень грустным. Думаю, они планировали более торжественное прощание позже, но поскольку Испания вылетела в первом круге, получилось как получилось. Когда я увидел это, подумал: «Легенда тенниса не заслуживает такого прощания». И это касается не только тенниса, но и жизни вне корта. По моему мнению, все турниры мира должны отдать ему дань уважения. «Ролан Гаррос» — один из них. Надаль выиграл этот турнир больше всех, так что это, без сомнения, будет очень трогательный момент», – сказал Давидович-Фокина на пресс-конференции Открытого чемпионата Франции.

Напомним, Рафаэль Надаль провёл последний матч в карьере на Кубке Дэвиса в Малаге (Испания), уступив представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.