«Динамика постоянно меняется». Даниил Медведев — о состоянии мужского тенниса

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев высказался об уровне современного тенниса.

— Циципас говорит, что уровень тенниса за последние годы, с тех пор как он играл здесь в финале, в целом вырос. И что ему сейчас тяжелее, чем было раньше. Что вы скажете?

— Тяжёлый вопрос. Мне кажется, люди всегда знали, как играть в теннис. Важна динамика. Сейчас мы видим Чилича в квалификации. И если спросить его, он скажет, что до сих пор хорошо играет. Может, не так хорошо, как когда он выходил здесь в полуфинал, доходил до финалов других «Шлемов», выигрывал US Open. Просто динамика постоянно меняется. Каспер вот опускался до 15-го или 16-го места, потом выиграл в Мадриде и вернулся в топ-10. Кто знает, как он здесь выступит, может, хорошо, и ещё поднимется в рейтинге.

Не знаю, как ответить на этот вопрос. Уровень высокий, многие играют хорошо. Но думаю, что раньше было так же. Раньше… Если брать два года назад, Штруфф был лаки-лузером или проходил через квалификацию, а дошёл до финала Мадрида. Тяжело оценить уровень, однако все играют сильно, все хотят победить, так что тяжело всегда. Но я думаю, что так было всегда, — сказал Медведев на пресс-конференции.