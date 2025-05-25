Анастасия Павлюченкова проиграла Чжэн Циньвэнь в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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51-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025 в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от китаянки Чжэн Циньвэнь, занимающей восьмую строчку рейтинга, со счётом 4:6, 3:6.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 14:35 МСК
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
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|6
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Павлюченкова не выполнила подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Циньвэнь шесть эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Чжэн Циньвэнь сыграет с победительницей матча Александра Эала (Филиппины) — Эмилиана Аранго (Колумбия).
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