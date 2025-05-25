«Не думаю, что это сильно помогало». Давидович-Фокина — о работе с психологом

26-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина поделился мнением об опыте работы с психологом.

«Когда я был моложе, я больше работал с психологом, но уже давно этого не делаю. Не думаю, что это сильно помогало. Всё зависит от внутреннего состояния и того, чего ты хочешь. В конце концов, если ты решил что-то сделать, неважно, что скажут 20 человек. А если не хочешь — не сделаешь. Единственный способ справиться со своими страхами — это принять решение самому, что тебе не нужна ничья помощь, и именно так я поступил», – сказал Давидович-Фокина на пресс-конференции Открытого чемпионата Франции.

Давидович-Фокина принимает участие в розыгрыше Открытого чемпионата Франции — 2025. В матче первого круга он сыграет с испанцем Пабло Льямосом Руисом.