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«Не хотела в это верить». Ева Лис рассказала о жизни с серьёзным заболеванием

«Не хотела в это верить». Ева Лис рассказала о жизни с серьёзным заболеванием
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59-я ракетка мира немецкая теннисистка Ева Лис рассказала о том, как живёт с болезнью Бехтерева (спондилоартрит), которую у неё диагностировали в 18 лет.

«У меня был целый ряд симптомов, но они не возникали одновременно. Было сложно поставить диагноз. После оценки всех проблем мой врач предположил, что это может быть спондилоартрит. Как только я это услышала, я рассмеялась, потому что я слишком молода для такого заболевания.

Я не хотела в это верить. Именно тогда у меня проявились самые серьёзные симптомы. Я даже не смогла выйти на трассу. Врачи сказали мне: «Не волнуйся, это тебя не остановит, ты всегда сможешь стать первой ракеткой мира благодаря лечению». Первые несколько месяцев были трудными. Это первый год, когда я могу по-настоящему сказать, что знаю, что делать, где мои пределы, как далеко я могу зайти, когда мне нужно сделать шаг назад и отдохнуть», — приводит слова Лис Punto de Break.

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