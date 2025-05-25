Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Томми Пол — Эльмер Мёллер, результат матча 25 мая 2025, счет 6:7 (5:7), 6:2, 6:3, 6:1, 1-й круг Ролан Гаррос

Томми Пол вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии

12-я ракетка мира американец Томми Пол одержал победу в стартовом матче на «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв в первом круге австрийца Эльмера Мёллера (108-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3, 6:1.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 12:15 МСК
Эльмер Мёллер
Дания
Эльмер Мёллер
Э. Мёллер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		2 3 1
6 5 		6 6 6
             
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут. За время матча Томми Пол сделал пять подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и смог реализовать 10/21 брейк-пойнтов. Мёллер сделал четыре эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти в игре.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Томми Пол сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, который был сильнее австралийца Тристана Скулкейта (6:4, 6:2, 6:2).

Сетка Открытого чемпионата Франции
Календарь Открытого чемпионата Франции
Материалы по теме
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Шнайдер, Сафиуллин и Потапова на «Ролан Гаррос»
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Шнайдер, Сафиуллин и Потапова на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android