Томми Пол вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025

12-я ракетка мира американец Томми Пол одержал победу в стартовом матче на «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв в первом круге австрийца Эльмера Мёллера (108-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3, 6:1.

Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут. За время матча Томми Пол сделал пять подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и смог реализовать 10/21 брейк-пойнтов. Мёллер сделал четыре эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти в игре.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Томми Пол сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, который был сильнее австралийца Тристана Скулкейта (6:4, 6:2, 6:2).