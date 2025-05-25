Томми Пол вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025
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12-я ракетка мира американец Томми Пол одержал победу в стартовом матче на «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв в первом круге австрийца Эльмера Мёллера (108-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3, 6:1.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 12:15 МСК
Эльмер Мёллер
Э. Мёллер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|2
|3
|1
|
|6
|6
|6
Томми Пол
Т. Пол
Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут. За время матча Томми Пол сделал пять подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и смог реализовать 10/21 брейк-пойнтов. Мёллер сделал четыре эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти в игре.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Томми Пол сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, который был сильнее австралийца Тристана Скулкейта (6:4, 6:2, 6:2).
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