Соболенко: постараюсь поймать Надаля и спросить, как выиграть «РГ». Всего пару советов

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящей церемонии чествования 22-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Когда кто-то спрашивает меня о Рафе, первое, что приходит мне на ум, это то, что он очень трудолюбивы. Всё, чего он добился, — это очень тяжёлый труд, и это вдохновило меня и многих молодых игроков, поэтому я очень благодарна за его пример.

Я посмотрю эту прекрасную церемонию и постараюсь поймать его где-нибудь и спросить, как мне выиграть этот турнир. Пожалуйста, дай мне пару советов, всего несколько, мне больше не нужно!» — приводит слова Соболенко пресс-служба «Ролан Гаррос».