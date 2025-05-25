Парижские таксисты грозят заблокировать «Ролан Гаррос» из-за конфликта с властями — AP

Парижские таксисты устраивают протесты в течение пяти дней подряд, парализуя движение в центре Парижа. Если власти не примут их требования, они обещают перекрыть дороги, ведущие к кортам «Ролан Гаррос», в понедельник, 26 мая, сообщает Associated Press.

Глава Национальной федерации такси Эммануэль Кордье подчеркнула, что протест связан с недовольством новыми правилами медицинских перевозок и растущей конкуренцией со стороны сервисов такси по вызову.

Акции протеста распространяются по стране — к ним присоединились водители из Марселя и Перпиньяна. В ближайшее время намечена встреча таксистов с премьер-министром и министром транспорта.