Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Парижские таксисты грозят заблокировать «Ролан Гаррос» из-за конфликта с властями — AP

Парижские таксисты грозят заблокировать «Ролан Гаррос» из-за конфликта с властями — AP
Комментарии

Парижские таксисты устраивают протесты в течение пяти дней подряд, парализуя движение в центре Парижа. Если власти не примут их требования, они обещают перекрыть дороги, ведущие к кортам «Ролан Гаррос», в понедельник, 26 мая, сообщает Associated Press.

Глава Национальной федерации такси Эммануэль Кордье подчеркнула, что протест связан с недовольством новыми правилами медицинских перевозок и растущей конкуренцией со стороны сервисов такси по вызову.

Акции протеста распространяются по стране — к ним присоединились водители из Марселя и Перпиньяна. В ближайшее время намечена встреча таксистов с премьер-министром и министром транспорта.

Материалы по теме
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Шнайдер, Сафиуллин и Потапова на «Ролан Гаррос»
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Шнайдер, Сафиуллин и Потапова на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android