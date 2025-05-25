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Шнайдер — Соболева: россиянка выиграла первый сет первого круга «Ролан Гаррос»

Шнайдер — Соболева: россиянка выиграла первый сет первого круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 25 мая, на Открытом чемпионате Франции проходят матчи первого круга. 11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер на старте соревнований встречается с украинкой Анастасией Соболевой (230-я в рейтинге). После первого сета счёт 7:6 (7:3) в пользу россиянки.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 16:40 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		2
         
Анастасия Соболева
Украина
Анастасия Соболева
А. Соболева

Теннисистки впервые встречаются друг с другом на уровне WTA.

В рамках первого сета Шнайдер один раз подала навылет, допустила одну ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Соболевой ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является пятая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши. В прошлогоднем финале она обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:2, 6:1.

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