Шнайдер — Соболева: россиянка выиграла первый сет первого круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 25 мая, на Открытом чемпионате Франции проходят матчи первого круга. 11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер на старте соревнований встречается с украинкой Анастасией Соболевой (230-я в рейтинге). После первого сета счёт 7:6 (7:3) в пользу россиянки.

Теннисистки впервые встречаются друг с другом на уровне WTA.

В рамках первого сета Шнайдер один раз подала навылет, допустила одну ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Соболевой ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является пятая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши. В прошлогоднем финале она обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:2, 6:1.