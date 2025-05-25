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Джованни Мпетчи Перрикар — Зизу Бергс, результат матча 25 мая 2025, счет 3:1, 1-й круг Ролан Гаррос

Джованни Мпетчи Перрикар вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025
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36-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар вышел во второй круг «Ролан Гаррос» – 2025. В стартовом матче он обыграл 49-ю ракетку мира бельгийца Зизу Бергса. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:6, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
32
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 7 7 6
6 		3 6 5 4
             
Зизу Бергс
49
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

Матч продолжался 3 часа 18 минут. За это время Перрикар выполнил 12 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Бергса восемь эйсов, восемь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Джованни Мпетчи Перрикар сыграет с победителем матча Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).

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