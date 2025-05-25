36-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар вышел во второй круг «Ролан Гаррос» – 2025. В стартовом матче он обыграл 49-ю ракетку мира бельгийца Зизу Бергса. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:6, 6:4.

Матч продолжался 3 часа 18 минут. За это время Перрикар выполнил 12 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Бергса восемь эйсов, восемь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Джованни Мпетчи Перрикар сыграет с победителем матча Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).