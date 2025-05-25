Элина Свитолина: всё заставляет меня говорить по-французски. Благодарю всех за поддержку

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина после выхода во второй круг «Ролан Гаррос» ответила, когда даст интервью на французском языке, а также поблагодарила публику за поддержку.

Ализе Корне. Вы здесь почти как дома, не так ли? Поэтому мой следующий вопрос: когда интервью на французском?

Элина Свитолина. Всё заставляет меня говорить по-французски. В любом случае я хотела бы поблагодарить всех за поддержку каждый раз, когда приезжаю во Францию. Теперь очередь Гаэля! — приводит слова теннисисток We Love Tennis.

Напомним, Элина Свитолина состоит в браке с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В первом круге «Ролан Гаррос» он встретится с Уго Дельеном из Боливии. Элина Свитолина во втором круге соревнований встретится с Анной Бондарь из Венгрии.