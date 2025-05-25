Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина: всё заставляет меня говорить по-французски. Благодарю всех за поддержку

Элина Свитолина: всё заставляет меня говорить по-французски. Благодарю всех за поддержку
Аудио-версия:
Комментарии

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина после выхода во второй круг «Ролан Гаррос» ответила, когда даст интервью на французском языке, а также поблагодарила публику за поддержку.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Зейнеп Сёнмез
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Ализе Корне. Вы здесь почти как дома, не так ли? Поэтому мой следующий вопрос: когда интервью на французском?

Элина Свитолина. Всё заставляет меня говорить по-французски. В любом случае я хотела бы поблагодарить всех за поддержку каждый раз, когда приезжаю во Францию. Теперь очередь Гаэля! — приводит слова теннисисток We Love Tennis.

Напомним, Элина Свитолина состоит в браке с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В первом круге «Ролан Гаррос» он встретится с Уго Дельеном из Боливии. Элина Свитолина во втором круге соревнований встретится с Анной Бондарь из Венгрии.

Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Материалы по теме
Элина Свитолина с разгромной победы стартовала на «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android