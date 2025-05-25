«Какой символичный день». Елена Джокович отреагировала на 100-й титул мужа

Елена Джокович, жена 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича, отреагировала на 100-й титул мужа. Новак завоевал трофей на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В финале он обыграл Хуберта Хуркача — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

«Какой символичный день. Для первого титула Новака: он победил Массу. Для своего 100-го: он победил ученика Массу. С разницей в 19 лет. Время, величайший», — написала Елена Джокович в социальных сетях.

Джокович стал третьим игроком в Открытой эре, кто завоевал 100 титулов на турнирах ATP в карьере. До этого таким достижением могли похвастаться Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103).