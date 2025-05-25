«Какой символичный день». Елена Джокович отреагировала на 100-й титул мужа
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Елена Джокович, жена 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича, отреагировала на 100-й титул мужа. Новак завоевал трофей на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В финале он обыграл Хуберта Хуркача — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
Женева. Финал
24 мая 2025, суббота. 16:15 МСК
31
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|6 2
|
|7 7
|7 7
6
Новак Джокович
Н. Джокович
«Какой символичный день. Для первого титула Новака: он победил Массу. Для своего 100-го: он победил ученика Массу. С разницей в 19 лет. Время, величайший», — написала Елена Джокович в социальных сетях.
Джокович стал третьим игроком в Открытой эре, кто завоевал 100 титулов на турнирах ATP в карьере. До этого таким достижением могли похвастаться Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103).
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