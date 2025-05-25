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Новак Джокович отреагировал на уход Модрича из «Реала»

Новак Джокович отреагировал на уход Модрича из «Реала»
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал уход из мадридского «Реала» хорватского полузащитника Луки Модрича.

«Лука, легенда», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Модрич уйдёт из «Реала» в конце сезона. В составе мадридского клуба 39-летний футболист выступает с 2012 года. За этот период он принял участие в 590 встречах во всех турнирах, в которых забил 43 гола и сделал 95 результативных передач. Вместе с «Реалом» хорват шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании и пять раз – Суперкубок Испании.

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