Фото: Диана Шнайдер в первом круге «Ролан Гаррос» поскользнулась и упала

11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в матче первого круга на Открытом чемпионате Франции — 2025 против украинки Анастасии Соболевой (230-я в рейтинге) отдала четыре гейма подряд, а затем, добившись тройного брейк-пойнта, поскользнулась и очень неудачно упала. Врачи оказали ей необходимую помощь, и она смогла продолжить матч. Диана выиграла первый сет со счётом 7:6 (7:3).

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является пятая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши. В прошлогоднем финале она обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:2, 6:1.