Райлли Опелка одержал уверенную победу в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025

95-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка вышел во второй круг «Ролан Гаррос» – 2025. В стартовом матче он обыграл 79-ю ракетку мира австралийца Ринки Хидзикату. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 7:5, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 3 часа 34 минуты. Американский теннисист сделал 22 эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. Его соперник три раза подал навылет, сделал пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Опелка сыграет с 98-й ракеткой мира итальянцем Мариано Навоне. Основной турнир мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня.