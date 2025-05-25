Райлли Опелка одержал уверенную победу в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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95-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка вышел во второй круг «Ролан Гаррос» – 2025. В стартовом матче он обыграл 79-ю ракетку мира австралийца Ринки Хидзикату. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 7:5, 7:6 (7:3).
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 14:15 МСК
95
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
3 : 1
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|2
|3
|4
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|6
|7
|7 7
|
|3
|5
|6 3
79
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Матч продолжался 3 часа 34 минуты. Американский теннисист сделал 22 эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. Его соперник три раза подал навылет, сделал пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Опелка сыграет с 98-й ракеткой мира итальянцем Мариано Навоне. Основной турнир мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня.
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