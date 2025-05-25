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Райлли Опелка — Ринки Хидзиката, результат матча 25 мая 2025, счет 3:1, 1-й круг Ролан Гаррос

Райлли Опелка одержал уверенную победу в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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95-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка вышел во второй круг «Ролан Гаррос» – 2025. В стартовом матче он обыграл 79-ю ракетку мира австралийца Ринки Хидзикату. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 7:5, 7:6 (7:3).

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Райлли Опелка
95
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
1 		6 7 7 7
6 		3 5 6 3
             
Ринки Хидзиката
79
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката

Матч продолжался 3 часа 34 минуты. Американский теннисист сделал 22 эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. Его соперник три раза подал навылет, сделал пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Опелка сыграет с 98-й ракеткой мира итальянцем Мариано Навоне. Основной турнир мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня.

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