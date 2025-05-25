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Диана Шнайдер — Анастасия Соболева, результат матча 25 мая 2025, счет 2:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Диана Шнайдер стартовала с победы на «Ролан Гаррос» — 2025
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11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований она обыграла украинскую теннисистку Анастасию Соболеву со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 16:40 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		2
         
Анастасия Соболева
Украина
Анастасия Соболева
А. Соболева

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Шнайдер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Соболевой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Далее Диана Шнайдер встретится с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является пятая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.

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