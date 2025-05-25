Арина Соболенко назвала свой лучший матч в карьере

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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на блиц-опрос о ярких моментах её карьеры.

– Лучший игрок, с которым ты когда-либо проводила матч?

– Я играла один раз с Сереной, и Ига Швёнтек.

– Лучший матч, которые ты когда-либо проводила?

– Против Иги Швёнтек в Мадриде-2024.

– Кто для тебя лучший партнёр в парном разряде?

– Элисе Мертенс.

– Лучший титул, завоёванный тобой?

– О боже. Австралия и US Open. Если их можно как-то совместить. Я не могу выбрать один, — сказала Соболенко в видео TNT Sports.

Напомним, Арина Соболенко проиграла Иге Швёнтек в финале турнира в Мадриде в 2024 году. Встреча завершилась со счётом 5:7. 6:4, 6:7 в пользу представительницы Польши.