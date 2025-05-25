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«Живая легенда». Мэттью Макконахи поздравил Новака Джоковича с 100-м титулом в карьере

«Живая легенда». Мэттью Макконахи поздравил Новака Джоковича с 100-м титулом в карьере
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Известный голливудский актёр Мэттью Макконахи поздравил 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича с 100-м титулом в карьере. Новак завоевал трофей на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В финале он обыграл Хуберта Хуркача — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Женева. Финал
24 мая 2025, суббота. 16:15 МСК
Хуберт Хуркач
31
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 2 6 2
5 		7 7 7 7
         
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Новак Джокович выигрывает 100-й титул. Живая легенда», — написал Макконахи в социальных сетях.

Напомним, Новак Джокович стал третьим игроком в Открытой эре, кто завоевал 100 титулов на турнирах ATP в карьере. До этого таким достижением могли похвастаться Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103).

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