Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, почему поддерживает мадридский «Реал».

«Я не огромный фанат, чтобы смотреть каждый матч. Чуть-чуть совсем. Алькарас и Надаль прямо фанаты-фанаты «Реала» Мадрид. Да, я говорил, что из международных клубов мне импонировал больше «Королевский клуб». Ещё со времён Зидана, Рауля, Бекхэма. Их игра нравилась. Когда там был Криштиану Роналду, тоже, конечно. Слежу. Когда большие игры и мероприятия, прежде всего. Но трансферы все не отслеживаю. Также узнаю из каких-то новостей и пабликов. Перед турниром в Мадриде посетил их игру с «Атлетиком» из Бильбао. Также на «Атлетико» сходил, когда те играли с «Райо Вальекано». Наш график не всегда совпадает с футбольным», – приводит слова Хачанова «Советский спорт».

Карен Хачанов готовится к старту на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге он сыграет с Александаром Вукичем из Австралии.