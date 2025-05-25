Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. В стартовом матче турнира он разгромил 137-ю ракетку мира немца Янника Ханфмана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:0.

Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут. Музетти выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. Ханфман за время матча не подал ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Музетти сыграет с 32-й ракеткой мира французом Джованни Мпетчи Перрикаром.