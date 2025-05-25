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Лоренцо Музетти — Янник Ханфман, результат матча 25 мая 2025, счет 3:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Лоренцо Музетти уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025
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Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. В стартовом матче турнира он разгромил 137-ю ракетку мира немца Янника Ханфмана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:0.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 16:40 МСК
Лоренцо Музетти
8
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		2 0
             
Янник Ханфман
137
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут. Музетти выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. Ханфман за время матча не подал ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Музетти сыграет с 32-й ракеткой мира французом Джованни Мпетчи Перрикаром.

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