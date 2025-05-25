Лоренцо Музетти уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025
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Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. В стартовом матче турнира он разгромил 137-ю ракетку мира немца Янника Ханфмана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:0.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 16:40 МСК
8
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
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|2
|3
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|6
|6
|
|2
|0
137
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут. Музетти выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. Ханфман за время матча не подал ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Музетти сыграет с 32-й ракеткой мира французом Джованни Мпетчи Перрикаром.
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