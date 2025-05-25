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«Стараешься сдерживать эмоции». Мирра Андреева — о французской публике

«Стараешься сдерживать эмоции». Мирра Андреева — о французской публике
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как на неё реагирует французская публика.

— Какие у вас отношения с французской публикой?
— В прошлом году я играла против француженки и ожидала, что трибуны будут болеть исключительно за неё. Понятно, что люди поддерживают своего игрока. Просто принимаешь это и осознаёшь, что с этим ничего не поделать, стараешься сдерживать эмоции, не спорить с командой или судьёй на вышке, сохранять спокойствие. Но можно показывать эмоции, поддерживая себя, крича «Давай!» и так далее. Не думаю, что тебе идёт на пользу, если ты как-то реагируешь на трибуны, иначе они тебя просто съедят и ты будешь чувствовать огромное давление, — сказала Андреева на пресс-конференции.

В первом круге «Ролан Гаррос» Мирра Андреева встретится с Кристиной Букшей из Испании.

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