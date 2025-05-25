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Музетти — о Надале: икона. Он олицетворяет всё то, что теннис значит для меня

Музетти — о Надале: икона. Он олицетворяет всё то, что теннис значит для меня
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Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти после победы в первом круге «Ролан Гаррос» рассказал, чему он научился у 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля. На старте соревнований Музетти обыграл Янника Ханфмана со счётом 7:5, 6:2, 6:0.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 16:40 МСК
Лоренцо Музетти
8
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		2 0
             
Янник Ханфман
137
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

— Мы все тебя уважаем. Мы все тебя любим, но ты знаешь, что будет дальше.
— Я знаю. Было ещё тяжелее выходить на корт, зная, что после моего матча будет чествование Рафы, который был для меня источником вдохновения. Король грунта. Ему нужна вся любовь, которую он получит. Очень рад за него. С нетерпением жду церемонии.

— Чему ты у него научился?
— Рафа — это вдохновение. Наверное, слово, которое больше всего характеризует Рафу, — это воин. Боец. Особенно он показал это здесь, выиграв 14 раз… иногда даже говорить об этом смешно. Его образ мышления, отношение, трудовая этика — это, наверное, один из самых больших спортсменов в нашем спорте. Он икона. Он олицетворяет всё, что теннис значит для меня, — сказал Музетти в интервью на корте.

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