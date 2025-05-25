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Фото: Алькарас, Швёнтек и Ферреро присутствуют на церемонии чествования Надаля

Фото: Алькарас, Швёнтек и Ферреро присутствуют на церемонии чествования Надаля
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Сегодня, 25 мая, на Открытом чемпионате Франции проходит церемония чествования 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» испанца Рафаэля Надаля, на которую пришли польская теннисистка Ига Швёнтек и испанцы Карлос Алькарас и Хуан-Карлос Ферреро.

Фото: Скриншот из трансляции

Рафаэль Надаль завершил карьеру в 2024 году. Он является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула, в том числе 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема». Он дважды становился олимпийским чемпионом, победив в одиночном и парном разрядах Олимпийских игр в Пекине-2008 и в Рио-де-Жанейро-2016.

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