Фото: на «Ролан Гаррос» проходит церемония чествования Рафаэля Надаля

На «Ролан Гаррос» проходит церемония чествования 14-кратного чемпиона турнира Рафаэля Надаля. Торжественное мероприятие принимает корт Филиппа Шатрье.

Надаль посетил церемонию вместе с семьёй и не сдержал слёз, выйдя на корт. Испанский теннисист завершил карьеру в 2024 году.

Рафаэль Надаль является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула, в том числе 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема». Он дважды становился олимпийским чемпионом, победив в одиночном и парном разрядах Олимпийских игр в Пекине-2008 и в Рио-де-Жанейро-2016.