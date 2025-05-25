Фото: жена и сын Рафаэля Надаля наблюдают за церемонией чествования на «Ролан Гаррос»

Мария Перелло, жена 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля с сыном наблюдают за церемонией чествования испанца на Открытом чемпионате Франции.

Фото: Скриншот из трансляции

На церемонии также присутствуют теннисисты Ига Швёнтек, Карлос Алькарас и Хуан-Карлос Ферреро.

Рафаэль Надаль завершил карьеру в 2024 году. Он является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула, в том числе 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема». Он дважды становился олимпийским чемпионом, победив в одиночном и парном разрядах Олимпийских игр в Пекине-2008 и в Рио-де-Жанейро-2016.