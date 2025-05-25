Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин — Фрэнсис Тиафо, результат матча 25 мая 2025, счет 0:3, 1-й круг Ролан Гаррос

Роман Сафиуллин проиграл Фрэнсису Тиафо на старте «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии

73-й номер рейтинга АТР российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира он проиграл 15-й ракетке мира американцу Фрэнсису Тиафо. Встреча завершилась со счётом 4:6, 5:7, 4:6.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Фрэнсис Тиафо
15
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
4 		5 4
             
Роман Сафиуллин
73
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Встреча Тиафо с Сафиуллиным продлилась 2 часа и 21 минуту. В её рамках Фрэнсис девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Сафиуллина 19 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Во втором круге Открытого чемпионата соперником Фрэнсиса Тиафо станет 100-я ракетка мира испанец Пабло Карреньо-Буста.

Материалы по теме
5 топ-матчей понедельника в теннисе: Хачанов, Самсонова, Кудерметовы на «Ролан Гаррос»
5 топ-матчей понедельника в теннисе: Хачанов, Самсонова, Кудерметовы на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android