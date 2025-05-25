Роман Сафиуллин проиграл Фрэнсису Тиафо на старте «Ролан Гаррос» — 2025
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73-й номер рейтинга АТР российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте турнира он проиграл 15-й ракетке мира американцу Фрэнсису Тиафо. Встреча завершилась со счётом 4:6, 5:7, 4:6.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 17:30 МСК
15
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|6
|
|5
|4
73
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Встреча Тиафо с Сафиуллиным продлилась 2 часа и 21 минуту. В её рамках Фрэнсис девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Сафиуллина 19 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Во втором круге Открытого чемпионата соперником Фрэнсиса Тиафо станет 100-я ракетка мира испанец Пабло Карреньо-Буста.
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