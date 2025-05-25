Джокович, Федерер и Маррей пришли на церемонию чествования Надаля на «Ролан Гаррос»

Сегодня, 25 мая, на Открытом чемпионате Франции проходит церемония чествования 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля. На корт вышли серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей.

Надаль посетил церемонию вместе с семьёй и не сдержал слёз, выйдя на корт. Теннисист завершил карьеру в 2024 году.

Рафаэль Надаль является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула, в том числе 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема». Он дважды становился олимпийским чемпионом, победив в одиночном и парном разрядах Олимпийских игр в Пекине-2008 и в Рио-де-Жанейро-2016.