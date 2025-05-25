«За эти 20 лет я испытал всё». Надаль эмоционально высказался на церемонии «Ролан Гаррос»

14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль поделился эмоциями во время церемонии своего чествования на турнире.

«Это была невероятная история, которая началась в 2004 году, когда я впервые приехал на «Ролан Гаррос». Я еле ходил из-за травмы ноги. В том сезоне поднялся на верхушку стадиона на костылях и смотрел на него сверху. Я мечтал вернуться на следующий год. В 2005 году я впервые сыграл здесь. Мне было 18 лет. И моим первым серьёзным опытом стал матч, который я провёл против моего друга детства и соперника Ришара Гаске. С того дня я полностью осознал, что означает «Ролан Гаррос».

За эти 20 лет я испытал всё. У меня были невероятные соперники, такие как Маррей, Федерер и Джокович. Эти длительные битвы, которые заставляли всех нас совершенствоваться каждый день, были настолько захватывающими… «Ролан Гаррос» уникален не только потому, что он является фундаментальной частью истории тенниса, но и из-за всех людей, которые неустанно работают всегда с улыбкой, чтобы сделать этот турнир таким, каким он является», — сказал Надаль на церемонии чествования.