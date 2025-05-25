Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Легенда». Рафаэлю Надалю вручили особый трофей на «Ролан Гаррос»

«Легенда». Рафаэлю Надалю вручили особый трофей на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

14-кратному чемпиону «Ролан Гаррос» испанцу Рафаэлю Надалю на церемонии чествования вручили особый трофей. На нём написано слово «Легенда», а также выгравированы все годы, когда он побеждал на этом турнире.

Также на центральном корте «Ролан Гаррос» навсегда останется след Рафаэля Надаля.

Испанец посетил церемонию вместе с семьёй и не сдержал слёз, выйдя на корт. Также на корте присутствовали Новак Джокович, Роджер Федерер и Энди Маррей.

Надаль завершил карьеру в 2024 году. Он является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула, в том числе 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема». Он дважды становился олимпийским чемпионом, победив в одиночном и парном разрядах Олимпийских игр в Пекине-2008 и в Рио-де-Жанейро-2016.

Материалы по теме
Фото
Джокович, Федерер и Маррей пришли на церемонию чествования Надаля на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android