«Легенда». Рафаэлю Надалю вручили особый трофей на «Ролан Гаррос»

14-кратному чемпиону «Ролан Гаррос» испанцу Рафаэлю Надалю на церемонии чествования вручили особый трофей. На нём написано слово «Легенда», а также выгравированы все годы, когда он побеждал на этом турнире.

Также на центральном корте «Ролан Гаррос» навсегда останется след Рафаэля Надаля.

Испанец посетил церемонию вместе с семьёй и не сдержал слёз, выйдя на корт. Также на корте присутствовали Новак Джокович, Роджер Федерер и Энди Маррей.

Надаль завершил карьеру в 2024 году. Он является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула, в том числе 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема». Он дважды становился олимпийским чемпионом, победив в одиночном и парном разрядах Олимпийских игр в Пекине-2008 и в Рио-де-Жанейро-2016.