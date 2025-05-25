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Анна Блинкова — Донна Векич, результат матча 25 мая 2025, счет 1-2, 1-й круг Ролан Гаррос

Анна Блинкова проиграла Донне Векич в первом круге «Ролан Гаррос»
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65-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге она проиграла 18-й ракетке мира из Хорватии Донне Векич со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 18:35 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 4 6
5 		7 7 1
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. В её рамках Блинкова ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Векич восемь эйсов, семь двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 20 заработанных.

Далее Донна Векич встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Бернарда Пера (США).

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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