Анна Блинкова проиграла Донне Векич в первом круге «Ролан Гаррос»

65-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге она проиграла 18-й ракетке мира из Хорватии Донне Векич со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6.

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. В её рамках Блинкова ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Векич восемь эйсов, семь двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 20 заработанных.

Далее Донна Векич встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Бернарда Пера (США).

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.