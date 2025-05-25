Аманда Анисимова вышла во второй круг «Ролан Гаррос» на отказе Стоянович
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16-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге соревнований она встречалась с сербской теннисисткой Ниной Стоянович, которая снялась по ходу матча. Счёт 6:3, 4:1 (отказ) в пользу Аманды.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 19:20 МСК
Нина Стоянович
Н. Стоянович
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Анисимова пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Стоянович один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Далее Аманда Анисимова встретится с Викторией Голубич из Швейцарии.
«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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