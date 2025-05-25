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Аманда Анисимова — Нина Стоянович, результат матча 25 мая 2025, счет 2:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Аманда Анисимова вышла во второй круг «Ролан Гаррос» на отказе Стоянович
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16-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге соревнований она встречалась с сербской теннисисткой Ниной Стоянович, которая снялась по ходу матча. Счёт 6:3, 4:1 (отказ) в пользу Аманды.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 19:20 МСК
Нина Стоянович
Сербия
Нина Стоянович
Н. Стоянович
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
3 		1
6 		4
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Анисимова пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Стоянович один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Далее Аманда Анисимова встретится с Викторией Голубич из Швейцарии.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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