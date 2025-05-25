След Рафаэля Надаля навсегда останется на Центральном корте «Ролан Гаррос»

На корте Филиппа Шатрье, который является центральным во время проведения «Ролан Гаррос», навсегда останется след 14-кратного чемпиона турнира Рафаэля Надаля. Сегодня, 25 мая, на «Ролан Гаррос» прошла церемония чествования легендарного испанского теннисиста. Ровно 20 лет назад он провёл и выиграл первый матч на «Ролан Гаррос».

Фото: Кадр из трансляции

Рафаэль Надаль является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула, в том числе 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема». Он дважды становился олимпийским чемпионом, победив в одиночном и парном разрядах Олимпийских игр в Пекине-2008 и в Рио-де-Жанейро-2016.