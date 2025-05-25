Ольга Данилович обыграла Лейлу Фернандес в первом круге «Ролан Гаррос»

34-я ракетка мира сербская теннисистка Ольга Данилович вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге она обыграла 27-ю ракетку мира из Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Данилович три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Фернандес ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Далее Ольга Данилович встретится с победительницей матча Даниэль Коллинз (США) — Джоди Бёррэдж (Великобритания).

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.