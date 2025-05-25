Ольга Данилович обыграла Лейлу Фернандес в первом круге «Ролан Гаррос»
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34-я ракетка мира сербская теннисистка Ольга Данилович вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге она обыграла 27-ю ракетку мира из Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:3, 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Данилович три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Фернандес ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Далее Ольга Данилович встретится с победительницей матча Даниэль Коллинз (США) — Джоди Бёррэдж (Великобритания).
«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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