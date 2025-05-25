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Надаль рассказал, что ему написал Маррей после того, как «Арсенал» обыграл «Реал» в ЛЧ

Надаль рассказал, что ему написал Маррей после того, как «Арсенал» обыграл «Реал» в ЛЧ
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, что ему написал победитель трёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей после того, как лондонский «Арсенал» разгромил «Реал» в матче Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«Привет, Рафа, давненько с тобой не общались. Просто хочу проверить, всё ли с тобой в порядке?» — написал Маррей Надалю.

Напомним, «Арсенал» прошёл мадридский «Реал» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Общий счёт двухматчевого противостояния — 5:1 в пользу английской команды. В первой игре «Арсенал» на своём поле разгромил «Реал» (3:0), а во второй встрече увёз из Мадрида победу — 2:1.

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