Жасмин Паолини вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Китая Юань Юэ со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Паолини один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 8 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Юэ ни одного эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Далее Жасмин Паолини встретится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Майя Джойнт (Австралия).

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.