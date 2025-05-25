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Жасмин Паолини — Юань Юэ, результат матча 25 мая 2025, счет 2:1, 1-й круг Ролан Гаррос

Жасмин Паолини вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Китая Юань Юэ со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 3
         
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Паолини один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 8 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Юэ ни одного эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Далее Жасмин Паолини встретится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Майя Джойнт (Австралия).

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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