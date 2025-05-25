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Карен Хачанов отреагировал на чемпионство «Краснодара» в РПЛ

Карен Хачанов отреагировал на чемпионство «Краснодара» в РПЛ
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на победу «Краснодара» в чемпионате России в сезоне-2024/2025. В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» обыграли московское «Динамо» (3:0) и заняли первое место в турнирной таблице. Отметим, что это чемпионство стало для клуба первым в истории.

Фото: страница хачанова в социальных сетях

Теннисист сделал репост публикации с празднованием владельца «Краснодара» Сергея Галицкого и добавил эмодзи «кубка» и «аплодисментов».

«Быки» набрали 67 очков по итогам 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили на одно очко «Зенит», который завершил чемпионат на втором месте. Третью строчку занял ЦСКА с 59 очками.

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