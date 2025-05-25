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«Не могу описать свои эмоции». Надаль — о следе на центральном корте «Ролан Гаррос»

«Не могу описать свои эмоции». Надаль — о следе на центральном корте «Ролан Гаррос»
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14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль высказался о его следе, который навсегда останется на центральном корте Открытого чемпионата Франции.

«Когда увидел табличку, я подумал, что это будет только на этот год. Но когда мне сказали, что она навсегда… я не могу описать свои эмоции. Это огромная честь. Был в восторге, узнав, что она будет присутствовать на самом важном корте в моей карьере», – сказал Надаль на пресс-конференции.

Рафаэль Надаль является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула, в том числе 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема». Он дважды становился олимпийским чемпионом, победив в одиночном и парном разрядах Олимпийских игр в Пекине-2008 и в Рио-де-Жанейро-2016.

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След Рафаэля Надаля навсегда останется на центральном корте «Ролан Гаррос»
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