Анастасия Потапова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Линду Носкову

36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований она обыграла 29-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову со счётом 5:7, 6:1, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. В её рамках Потапова три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Носковой три эйса, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 18 заработанных.

Далее Анастасия Потапова встретится с победительницей матча Тамара Корпач (Германия) — Юлия Стародубцева (Украина).

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.