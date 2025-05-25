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Анастасия Потапова — Линда Носкова, результат матча 25 мая 2025, счет 2:1, 1-й круг Ролан Гаррос

Анастасия Потапова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Линду Носкову
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36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований она обыграла 29-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову со счётом 5:7, 6:1, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 20:40 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7
7 		1 5
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. В её рамках Потапова три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Носковой три эйса, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 18 заработанных.

Далее Анастасия Потапова встретится с победительницей матча Тамара Корпач (Германия) — Юлия Стародубцева (Украина).

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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