Жасмин Паолини прокомментировала выход во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала выход во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Китая Юань Юэ со счётом 6:1, 4:6, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
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|3
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|4
|6
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|6
|3
Юань Юэ
Ю. Юэ
«Рада снова вернуться сюда. В прошлом году, было особенное время, когда на этих кортах я играла на «Ролан Гаррос» и Олимпийских играх. Я люблю этот город, эти корты, это покрытие. Надеюсь, в следующем круге я сыграю немного лучше, а там посмотрим», — сказала Паолини после матча.
Далее Жасмин Паолини встретится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Майя Джойнт (Австралия).
«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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