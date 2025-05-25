Жасмин Паолини прокомментировала выход во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала выход во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Китая Юань Юэ со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

«Рада снова вернуться сюда. В прошлом году, было особенное время, когда на этих кортах я играла на «Ролан Гаррос» и Олимпийских играх. Я люблю этот город, эти корты, это покрытие. Надеюсь, в следующем круге я сыграю немного лучше, а там посмотрим», — сказала Паолини после матча.

Далее Жасмин Паолини встретится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Майя Джойнт (Австралия).

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.