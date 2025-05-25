«Не выйду отсюда, пока матч не выиграю». Шнайдер — об эмоциях после неудачного падения

11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала своё падение в матче первого круга на Открытом чемпионате Франции — 2025 против украинки Анастасии Соболевой (230-я в рейтинге). В результате падения Диана получила небольшое повреждение и воспользовалась медицинским тайм-аутом.

«Так получилось, что скользила просто по грунту, и, видимо, нога просто зарылась как бы в грунт, и, ну, естественно, она просто подвернулась. Было, конечно, неожиданно, я просто бежала за укороченным, скользила, как все люди делают на грунте, и нога просто подвернулась.

Конечно, в моменте ты чувствуешь какую-то боль, понятно, что сразу слёзы, потому что неожиданный момент, и ты сразу ощущаешь все эмоции: как так, сейчас, почему? А потом, когда ты успокаиваешься, боль чуть отпускает от адреналина, у меня, наоборот, была такая злость, что я отсюда не выйду, пока этот матч не выиграю. Чисто на морально-волевых», — приводит слова Шнайдер Sports.ru.

Встреча между Шнайдер и Соболевой завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу российской теннисистки.