«Не выйду отсюда, пока матч не выиграю». Шнайдер — об эмоциях после неудачного падения

11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала своё падение в матче первого круга на Открытом чемпионате Франции — 2025 против украинки Анастасии Соболевой (230-я в рейтинге). В результате падения Диана получила небольшое повреждение и воспользовалась медицинским тайм-аутом.
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«Так получилось, что скользила просто по грунту, и, видимо, нога просто зарылась как бы в грунт, и, ну, естественно, она просто подвернулась. Было, конечно, неожиданно, я просто бежала за укороченным, скользила, как все люди делают на грунте, и нога просто подвернулась.
Конечно, в моменте ты чувствуешь какую-то боль, понятно, что сразу слёзы, потому что неожиданный момент, и ты сразу ощущаешь все эмоции: как так, сейчас, почему? А потом, когда ты успокаиваешься, боль чуть отпускает от адреналина, у меня, наоборот, была такая злость, что я отсюда не выйду, пока этот матч не выиграю. Чисто на морально-волевых», — приводит слова Шнайдер Sports.ru.
Встреча между Шнайдер и Соболевой завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу российской теннисистки.
- 25 мая 2025
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