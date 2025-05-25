«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты матчей 25 мая

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Сегодня, 25 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) стартовал «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей первого игрового дня Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Первый круг, женщины. Некоторые результаты 25 мая:

Петра Квитова (Чехия) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:3, 0:6, 4:6.

Зейнеп Сёнмез (Турция) — Элина Свитолина (Украина) — 1:6, 1:6.

Арина Соболенко (Беларусь) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:1, 6:0.

Диана Шнайдер (Россия) — Анастасия Соболева (Украина) — 7:6 (7:3), 6:2.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4:6, 3:6.

Донна Векич (Хорватия) — Анна Блинкова (Россия) — 7:5, 6:7 (4:7), 6:1.

Жасмин Паолини (Италия) — Юань Юэ (Китай) — 6:1, 4:6, 6:3.

Анастасия Потапова (Россия) — Линда Носкова (Россия) — 5:7, 6:1, 7:5.

Марта Костюк (Украина) — Сара Бейлек (Чехия) — 3:6, 1:6.